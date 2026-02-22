Назван самый дорогой тур на 23 февраля

Travelata: Путешествие из Москвы в Дубай стало самым дорогим туром на 23 февраля

Путешествие из Москвы в Дубай на 9 дней для семьи из четырех человек стало самым дорогим туром на 23 февраля. Об этом сообщили в онлайн-магазине туров Travelata, передает РИА Новости.

«Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет 9 ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля», — отметили в Travelata на основании собственной статистики.

Самым дешевым туром, в свою очередь, стала поездка одного человека из Уфы в Санкт-Петербург на 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания. Она обошлась в 21,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что российские туристы с неограниченным бюджетом выбирали для отдыха в 2025 году пять курортных стран. В топ-5 попали Турция, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Египет.