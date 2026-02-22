Очевидец рассказал об обстановке в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

В Мексике призвали жителей не выходить на улицы после ликвидации Эль Менчо

Житель Мексики Дэн Дикс рассказал РЕН ТВ об обстановке в стране после того, как глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубен Немесио Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо был ликвидирован.

По его словам, местным жителям рекомендовали не выходить на улицы, не пользоваться такси и не ехать в аэропорт. Пляжи также закрывают — люди стараются скорее уйти в помещения.

Собеседник издания также предположил, что беспорядки якобы могут быть началом борьбы президента США Дональда Трампа с картелями в Мексике.

Спецоперация была проведена в воскресенье, 22 февраля, в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия правительства представители картеля начали перекрывать автомобильные трассы. После ареста Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка именно Сервантес считался одним из самых могущественных наркобаронов. Члены картеля контролируют значительную часть трафика и действуют во многих штатах Мексики.