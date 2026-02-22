Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 22 февраля 2026Экономика

Россияне начали массово отказываться от наличных

59 % россиян полностью отказались от оплаты наличными в продуктовых магазинах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россияне массово отказываются от наличных при оплате в продуктовых магазинах. Наиболее популярным способом оплаты покупок остаются банковские карты, показали результаты исследования платежного сервиса Апельсин (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Исключительно картами покупки оплачивают 59 процентов граждан. Две трети покупателей используют разные карты, учитывая выгодные предложения и размеры кешбэка, а каждый третий — одну карту для любых покупок.

Пластиковую карту как наиболее удобный способ оплаты отметили 84 процента респондентов. Выбор карты для похода за продуктами зависит от размера кешбэка (57 процентов), остатка средств на карте (23 процента) и скорости транзакции (14 процентов). Также карту выбирают, когда хотят сэкономить время на кассе в условиях больших очередей.

При этом большинство опрошенных (83 процента) хотели бы сменить привычный способ оплаты ради дополнительной выгоды, скорости и отсутствия необходимости носить платежное средство с собой.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт. Регулятор рассматривает вопрос о его увеличении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ложный вызов полиции во Львове обернулся терактом. Что известно о произошедшем?

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Россияне начали массово отказываться от наличных

    Орбан раскрыл новый план Киева

    Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

    Названы цели ночной атаки ВС России на Киев

    Уиткофф оценил честность Путина

    Российская ракета поразила американский завод по производству сладостей

    ВСУ пригрозили убить мирных жителей в Гуляйполе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok