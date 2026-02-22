Россияне начали массово отказываться от наличных

59 % россиян полностью отказались от оплаты наличными в продуктовых магазинах

Россияне массово отказываются от наличных при оплате в продуктовых магазинах. Наиболее популярным способом оплаты покупок остаются банковские карты, показали результаты исследования платежного сервиса Апельсин (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Исключительно картами покупки оплачивают 59 процентов граждан. Две трети покупателей используют разные карты, учитывая выгодные предложения и размеры кешбэка, а каждый третий — одну карту для любых покупок.

Пластиковую карту как наиболее удобный способ оплаты отметили 84 процента респондентов. Выбор карты для похода за продуктами зависит от размера кешбэка (57 процентов), остатка средств на карте (23 процента) и скорости транзакции (14 процентов). Также карту выбирают, когда хотят сэкономить время на кассе в условиях больших очередей.

При этом большинство опрошенных (83 процента) хотели бы сменить привычный способ оплаты ради дополнительной выгоды, скорости и отсутствия необходимости носить платежное средство с собой.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт. Регулятор рассматривает вопрос о его увеличении.