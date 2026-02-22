В Британии рассказали о превосходстве российских войск над ВСУ в людях и вооружении

The Times: ВС РФ превосходят ВСУ в людях и вооружении на всем фронте

Российские войска на всем фронте превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ) в количестве людей и вооружения. Об этом со ссылкой на независимых наблюдателей сообщает The Times.

«Украинская армия уступает российской в численности и вооружении на большинстве, если не на всех, участках линии фронта, в том числе в районе Лимана и Северска, а Россия продолжает продвигаться в направлении Славянска и Краматорска», — говорится в публикации.

В разговоре с изданием неназванный офицер ВСУ также заявил, что российские войска обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах.

Ранее о превосходстве российских войск над ВСУ также заявил главком украинской армии Александр Сырский. По мнению генерала, Вооруженные силы России обладают значительным преимуществом в управляемых авиабомбах и применении крылатых и баллистических ракет.