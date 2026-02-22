Реклама

13:18, 22 февраля 2026Мир

В Дании отреагировали на отправку США судна в Гренландию

Дания оказалась не в курсе отправки США судна в Гренландию для заботы о местных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти Дании оказались не в курсе отправки Соединенными Штатами Америки судна в Гренландию для заботы о местных жителях. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, датские издания со ссылкой на источники в правительстве страны, утверждают, что Копенгаген не был предупрежден о планах США направить к острову плавучий госпиталь.

«Датское правительство не в курсе каких-либо планов, согласно которым из США в Гренландию должен идти плавучий госпиталь (...) Нужды в особых мерах (...) нет», — отреагировали власти страны. О том что президент США собрался отправить медицинское судно к Гренландии, стало известно из его публикации в соцсети Truth Social. Он заявил, что помощь «уже в пути».

14 февраля Белый дом опубликовал валентинку с изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». В той же публикации была валентинка с фотографией президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время похищения в начале января 2026 года.

