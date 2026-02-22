Реклама

04:58, 22 февраля 2026Мир

Трамп решил помочь болеющим людям Гренландии

Трамп: Мы отправляем в Гренландию судно-госпиталь, чтобы позаботиться о людях
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о том, что вместе с губернатором штата Луизина Джеффом Лэндри, они решили отправить в Гренландию большой плавучий госпиталь. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Для того, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся. Это уже в пути!», — пояснил Трамп.

Ранее же Белый дом опубликовал валентинку с изображением Гренландии и призывом «определиться с отношениями».

А министр энергетики США в свою очередь заявил о том, что Дональд Трамп никогда не планировал военного вторжения на территорию Гренландии.

Госсекретарь Америки Марко Рубио же говорил о том, что переговоры по вопросу контроля США нал Гренландией вышли на хорошую траекторию.

