Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 22 февраля 2026Мир

В Финляндии откроют школу с обучением на русском

Yle: В финском Турку откроют частную школу с обучением на русском языке
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

В городе Турку в Финляндии откроют частную школу с обучением на русском и финском языках. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«На начальном этапе в школе будет предлагаться базовое образование на финском и русском языках», — говорится в публикации.

По словам председателя родительского комитета финско-русских классов Екатерины Тяхкяпяя, школа откроет двери в 2027 году, если будет получена соответствующая лицензия. В ней будут учиться около двадцати учеников с первого по третий класс, и работать два учителя. В школе также планируется вести обучение на испанском, китайском и арабском языках.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом

    Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном

    Возможные последствия ударов США по Ирану оценили

    Во Франции призвали прекратить помогать Украине

    В Финляндии откроют школу с обучением на русском

    В России отразили массированную атаку ВСУ

    Более 100 рейсов отменили в Москве из-за атаки дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok