В Финляндии откроют школу с обучением на русском

Yle: В финском Турку откроют частную школу с обучением на русском языке

В городе Турку в Финляндии откроют частную школу с обучением на русском и финском языках. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«На начальном этапе в школе будет предлагаться базовое образование на финском и русском языках», — говорится в публикации.

По словам председателя родительского комитета финско-русских классов Екатерины Тяхкяпяя, школа откроет двери в 2027 году, если будет получена соответствующая лицензия. В ней будут учиться около двадцати учеников с первого по третий класс, и работать два учителя. В школе также планируется вести обучение на испанском, китайском и арабском языках.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык.