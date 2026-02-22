Sabah: Европа осознает разрушение своей цивилизации, но не может помешать ему

В Европе осознают разрушение своей цивилизации, но не могут этому помешать из-за внутренних разногласий. Об этом заявил колумнист турецкого издания Sabah Нурулла Гюр.

Колумнист приводит в пример доклад, вышедший перед Мюнхенской конференцией по безопасности под заголовком «В условиях разрушения». В документе говорилось, что сложившийся после Второй мировой войны миропорядок находится в процессе разрушения.

«Европейцы считают, что их не нужно спасать, но осознают, что происходит разрушение (...) По сути, в стадии разрушения находится не международный порядок, построенный западными странами на основе так называемых правил, а сама западная цивилизация», — написал Гюр.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков назвал Мюнхенскую конференцию пикником на обочине истории и заявил о символических похоронах прежнего миропорядка.