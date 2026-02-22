Реклама

Россия
06:00, 22 февраля 2026Россия

В зоне СВО ответили на слухи о смертельной опасности Telegram

Боец ВС РФ Спрут: Управление войсками ведется через военную связь, а не Telegram
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Военные ВС России в оне специальной военной операции (СВО) не используют Telegram с зарубежными серверами. Фронтовая связь ведется исключительно через отечественные разработки, так ответил на слухи о смертельной опасности популярного в РФ мессенджера один из бойцов войск беспилотных систем с позывным Спрут, его цитирует Минобороны России, передает ТАСС.

«Telegram мы не пользовались. Этот мессенджер имеет зарубежные серверы. Вся наша переписка была бы им слита. Нам наше Отечество предоставило российскую разработку — это и голосовые чаты, и видеоконференции, и текстовые переписки, и отправка файлов, и редактирование файлов», — подчеркнул военнослужащий.

По словам Спрута, управление подразделениями ведется только через военные средства связи. В отечественном мессенджере военные могут безопасно общаться по зашифрованным каналам связи, которые, уточнил боец, невозможно взломать.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения боевых задач бойцы пользуются только штатными средствами связи, которые не завязаны на мессенджеры или соцсети.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что применение Telegram за последние три месяца не раз создавало угрозу жизни российских военных в зоне СВО. По данным службы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и разведка противника имеют доступ к информации из мессенджера.

