08:02, 22 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ пригрозили убить мирных жителей в Гуляйполе

РИА Новости: ВСУ грозили при отступлении из Гуляйполя убить мирных жителей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозили убить мирных жителей и сжечь их дома при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области. Об этом рассказала беженка из этого населенного пункта в беседе с РИА Новости.

Подчеркивается, что военные заняли дом одной из местной жительницы, которая оставила его, уехав на лечение. На попытки соседки объяснить им, что у дома есть хозяйка, бойцы направили на нее оружие и потребовали покинуть город.

«Сказали: уезжайте, когда будем отходить, — здесь не будет ничего, все спалим...», — рассказала она.

Ранее главком украинских войск Александр Сырский заявил, что военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командного пункта в Гуляйполе. По его словам, на пункте остались материалы, содержащие важную информацию.

