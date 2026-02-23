Американский боксер упал в обморок между раундами

Американский боксер Джордж упал в обморок после первого раунда боя с Оберлтоном

Американский боксер Джозеф Джордж упал в обморок после первого раунда боя с Атифом Оберлтоном. Об этом сообщает ESPN.

В концовке первого раунда боксеры столкнулись головами. После этого Джордж дошел до своего угла, сел на стул и упал в обморок между раундами. Бой завершился победой Оберлтона техническим нокаутом, Джорджа увезли в больницу на МРТ.

«Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере. Как боец, ты всегда хочешь покинуть ринг так же, как ты туда вошел. Я сказал Джорджу: "Брат, я люблю тебя". Мне хотелось удостовериться, что с ним все в порядке», — сказал Оберлтон после поединка.

36-летний Джордж провел на профессиональном ринге 15 боев, в которых одержал 13 побед (восемь из них — нокаутом) и потерпел два поражения. Оберлтон выиграл во всех своих 15 поединках, в 13 из них он отправлял своих соперников на настил.