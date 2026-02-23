Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:55, 24 февраля 2026Спорт

Американский боксер упал в обморок между раундами

Американский боксер Джордж упал в обморок после первого раунда боя с Оберлтоном
Владислав Уткин

Кадр: MARCO - MINECRAFT / Youtube

Американский боксер Джозеф Джордж упал в обморок после первого раунда боя с Атифом Оберлтоном. Об этом сообщает ESPN.

В концовке первого раунда боксеры столкнулись головами. После этого Джордж дошел до своего угла, сел на стул и упал в обморок между раундами. Бой завершился победой Оберлтона техническим нокаутом, Джорджа увезли в больницу на МРТ.

«Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере. Как боец, ты всегда хочешь покинуть ринг так же, как ты туда вошел. Я сказал Джорджу: "Брат, я люблю тебя". Мне хотелось удостовериться, что с ним все в порядке», — сказал Оберлтон после поединка.

36-летний Джордж провел на профессиональном ринге 15 боев, в которых одержал 13 побед (восемь из них — нокаутом) и потерпел два поражения. Оберлтон выиграл во всех своих 15 поединках, в 13 из них он отправлял своих соперников на настил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут и без виз». Медведев ответил на угрозы Каи Каллас запретить российским бойцам посещать Европу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Названы два выступающих против помощи Зеленскому советника Трампа

    Россиянин узнал секрет жены и получил удары ножом

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю назвала самое важное в хорошем сексе

    В России сменился лидер в продажах машин с пробегом

    Бросившего сына россиянина обвинили в присвоении миллионов из его гробовых за СВО

    Американский боксер упал в обморок между раундами

    Связанного с Эпштейном экс-посла Британии отпустили после задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok