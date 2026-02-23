Баскетболист Касаткин рассказал о возвращении к спорту после ареста во Франции

Российский баскетболист Даниил Касаткин, проведший полгода под арестом во Франции, поделился впечатлениями после освобождения. Его слова приводит «Чемпионат».
«Казалось, что руки не мои», — заявил спортсмен. Касаткин рассказал, что содержался в тюрьме в тяжелых условиях: скудное питание, антисанитария и отсутствие комфорта сказались на физической форме — руки онемели, мышцы атрофировались.
8 января Касаткина освободили из тюрьмы во Франции. Он подписал контракт с красноярским «Енисеем».
Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.