Баскетболист Касаткин рассказал о возвращении к спорту после ареста во Франции

Баскетболист Касаткин заявил, что после ареста его мышцы атрофировались

Российский баскетболист Даниил Касаткин, проведший полгода под арестом во Франции, поделился впечатлениями после освобождения. Его слова приводит «Чемпионат».

«Казалось, что руки не мои», — заявил спортсмен. Касаткин рассказал, что содержался в тюрьме в тяжелых условиях: скудное питание, антисанитария и отсутствие комфорта сказались на физической форме — руки онемели, мышцы атрофировались.

8 января Касаткина освободили из тюрьмы во Франции. Он подписал контракт с красноярским «Енисеем».

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.