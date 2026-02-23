Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

Вооруженные силы Украины в течение дня несколько раз пытались атаковать Москву. На подлете к столице сбито уже более 20 дронов. Это следует из сообщения мэра Сергея Собянина в мессенджере Max.

К 21:29 по московскому времени было известно о 23 уничтоженных украинских дронах, которые направлялись к Москве. В 21:40 Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. В 22:13 появилась информация о ликвидации очередного дрона.

Таким образом, общее число сбитых на подлете к Москве дронов возросло до 25.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 130 дронов над регионами России за четыре часа. 65 из них сбили над Брянской областью.