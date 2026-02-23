Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 22 февраля 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины в течение дня несколько раз пытались атаковать Москву. На подлете к столице сбито уже более 20 дронов. Это следует из сообщения мэра Сергея Собянина в мессенджере Max.

К 21:29 по московскому времени было известно о 23 уничтоженных украинских дронах, которые направлялись к Москве. В 21:40 Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. В 22:13 появилась информация о ликвидации очередного дрона.

Таким образом, общее число сбитых на подлете к Москве дронов возросло до 25.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 130 дронов над регионами России за четыре часа. 65 из них сбили над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мексике начались массовые беспорядки

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Зеленский обвинил Россию в теракте во Львове

    В российском регионе зимнее развлечение обернулось гибелью ребенка

    Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады

    На Украине вновь призвали ограничить работу Telegram

    Застрявшие в Мексике россияне рассказали об обстановке в стране

    Одесситы задержали военкома

    Очевидец рассказал об обстановке в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok