Мир
02:57, 23 февраля 2026

Дмитриев констатировал конец британской короны

Дмитриев посчитал фото брата Карла III в Лувре концом британской короны
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Phil Noble / Reuters

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, в соцсети X объявил о завершении показа изображения британской короны, фотографии брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена‑Виндзора, выставленного активистами в парижском Лувре.

«Конец британской короны», — заявил Дмитриев.

Ранее активисты разместили в Лувре изображение Эндрю, сделанное после его допроса, под которым находилась подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже фотографию сняли.

19 февраля опального младшего брата короля Карла III арестовали в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк. В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

