Генерал предупредил о возможной провокации Запада на границе с НАТО

Герой России Липовой: Запад может начать конфликт, переодев солдат в форму ВС РФ

Страны Запада могут специально совершить провокацию, переодев своих солдат в российскую форму. Возможный сценарий начала конфликта у границы НАТО с РФ раскрыл журналистам ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Она (война — прим. «Ленты.ру») может начаться только в одном случае — если Россию втянут в какую-нибудь крупномасштабную провокацию, где-нибудь на границе с НАТО», — подчеркнул Липовой.

Уже неоднократно были заметны подготовки к таким провокациям, в частности у Калининграда, отметил он. Тогда на полигонах, расположенных в Прибалтике, наблюдали подразделения, одетые в российскую форму.

По словам генерал-майора, абсолютно точно известно, что такие ситуативные сценарии активно разрабатывают, о чем говорят данные российской разведки.

Ранее бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд заявил, что вступление Украины в ЕС без диалога с Россией грозит новым конфликтом. Как подчеркнул он, ключ к миру в Европе кроется в нормализации отношений с Россией.