Губерниев оценил вклад российских хоккеистов в победу сборной США на Олимпиаде

Губерниев: Конкуренция с россиянами в НХЛ помогла США выиграть Олимпиаду-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вклад российских хоккеистов в победу сборной США на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Журналист обратил внимание на роль российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые помогли американцам конкурировать на равных. «Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли», — заявил он.

22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев — Кэйл Макар.

Сборная США впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.