Кержаков: Воровал арбуз и детскую смесь, когда маленький был

Трехкратный чемпион России по футболу Александр Кержаков рассказал о краже арбузов в детстве. Его слова приводятся в Youtube-шоу FONtour.

«Воровал, когда маленький был. Арбуз и детскую смесь. Приходишь в магазин, один из друзей берет арбуз, другой подходит к кассе, разговаривает с продавщицей, а третий стоит, получает арбуз», — поделился воспоминаниями Кержаков.

В составе «Зенита» Кержаков трижды выигрывал чемпионат России: в 2010, 2012 и 2015 годах. Кроме того, вместе с испанской «Севильей» он завоевал Кубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Кержаков провел 91 матч за сборную России, в которых забил 31 мяч. Он принимал участие в чемпионатах Европы 2004 и 2012 года, а также в чемпионате мира-2014. В качестве тренера Кержаков работал с «Нижним Новгородом», «Томью», кипрским клубом «Кармиотисса», «Спартаком» из сербской Субботицы и казахстанским «Кайратом».

