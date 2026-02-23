Медведев ответил на угрозу Каллас участникам СВО

Медведев парировал угрозу Каллас о запрете въезда в ЕС участникам СВО

Участникам специальной военной операции (СВО) не будет страшно закрытие въезда в Шенгенскую зону. Они смогут въехать туда без виз, как в 1812 и 1945 годах. Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в своем Telegram-канале на соответствующую угрозу главы евродипломатии Каи Каллас.

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал он.

В своей публикации Медведев также поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) намерен запретить въезд на свою территорию всем россиянам, принимавшим участие в СВО на Украине.