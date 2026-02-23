Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 23 февраля 2026Россия

Медведев ответил на угрозу Каллас участникам СВО

Медведев парировал угрозу Каллас о запрете въезда в ЕС участникам СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Medvedev's Secretariat / Handout / Reuters

Участникам специальной военной операции (СВО) не будет страшно закрытие въезда в Шенгенскую зону. Они смогут въехать туда без виз, как в 1812 и 1945 годах. Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в своем Telegram-канале на соответствующую угрозу главы евродипломатии Каи Каллас.

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал он.

В своей публикации Медведев также поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) намерен запретить въезд на свою территорию всем россиянам, принимавшим участие в СВО на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Медведев ответил на угрозу Каллас участникам СВО

    Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

    Буданов заявил о приближении момента для «окончательных решений» по Украине

    На Западе жестко высказались о главе МИД Польши после его слов об Украине

    Подсчитаны необходимые для восстановления Украины средства

    В МИД России призвали США освободить Мадуро и его жену

    ВСУ атаковали Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok