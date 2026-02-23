Реклама

00:00, 24 февраля 2026Россия

Мемориальную доску Политковской сорвали в 23 раз

В Москве в 23 раз сорвали временную мемориальную доску памяти Политковской
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Мемориальную табличку на доме журналистки и правозащитницы Анны Политковской в Москве сорвали в 23 раз за месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Также отмечается, что на стене дома на Лесной улице практически не видна надпись, которая осталась на месте старой доски.

18 января вандалы разбили оригинальную мемориальную доску у дома Политковской. Личности причастных не установлены.

Политковская стала известной благодаря материалам о второй чеченской войне. В журналистку выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Медикам спасти ее не удалось. Заказчик преступления официально не установлен.

