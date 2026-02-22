В Харькове сотрудники ТЦК убили самовольно оставившего часть офицера ВСУ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) убили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ранее был командиром 159-й отдельной механизированной бригады. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

Как стало известно, изначально офицер находился на штабной должности, но в дальнейшем его перевели на командование штурмовыми группами в район села Волчанские Хутора. Позднее он принял решение самовольно оставить часть.

Сотрудники ТЦК задержали его в Харькове, при этом один из них оказался бывшим подчиненным офицера. Именно он и нанес военному несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Днепре сотрудники ТЦК распылили газовый баллончик в маршрутке. Теперь им грозит лишение свободы.