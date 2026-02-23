Реклама

Наука и техника
15:41, 23 февраля 2026Наука и техника

Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания

Третий летный образец «Байкала» совершил первый полет
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Третий летный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 успешно прошел первые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий летный) совершил успешный первый испытательный полет», — говорится в сообщении ведомства.

Первый полет «Байкала» произошел в ходе испытаний на аэродроме «УЗГА» в Екатеринбурге. Он длился всего 10 минут. За это время самолет набрал скорость до 190 километров в час, сделал круг, а затем успешно приземлился.

Перед началом испытаний инженеры исправили недочеты в чертежах кабины экипажа, опор шасси и крыльев воздушного судна. Это должно повысить эргономичность и летные качества «Байкала».

Ранее сообщалось, на какие самолеты будут устанавливать турбовинтовые двигатели ВК-800. Среди них оказались самолет «Байкал», учебно-тренировочный УТС-800, чешский L-410 и российско-белорусский «Освей».

