Россия
16:51, 23 февраля 2026Россия

Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

Путин в Кремле встретился с вдовами геройски погибших спецназовцев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Так российский лидер продолжил программу мероприятий в День защитников Отечества.

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — заявил представитель Кремля.

Президент заявил, что Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли.

Ранее 23 февраля Владимир Путин в День защитника Отечества вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Награждение прошло в представительском кабинете президента в Кремле. На церемонии президент заявил, что Россия сражается за свое будущее, правду и независимость.

Также президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Во время церемонии ко Дню защитника Отечества российский лидер почтил память всех павших воинов минутой молчания.

