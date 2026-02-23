Россиян предупредили о превращающем технику в кирпич действии

Роскачество: Перезагрузка гаджетов во время обновления может привести к сбою

Перезагрузка гаджетов во время обновления системы может привести к сбою в работе, рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. О превращающем технику в кирпич действии специалисты предупредили россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперты объяснили, что в любом современном устройстве есть «мозг» — операционная система (ОС), без которой техника может быть полностью исправна технически, но работать не будет. По их словам, обновление ОС можно сравнить с перепрошивкой этого самого «мозга».

«Процесс идет по четкому алгоритму, и любое вмешательство, например, внезапное отключение питания, сбой в работе или даже случайное нажатие кнопки перезагрузки, нарушает его», — объяснили специалисты.

В результате система устанавливается некорректно или не устанавливается совсем, и «мозг» отказывается запускаться. Устройство при этом остается исправным, но мертвым — тем самым «кирпичом», о котором говорят в сервисных центрах Центр цифровой экспертизы Роскачества

Руководитель Центра Сергей Кузьменко рассказал, что одни граждане послушно ждут установку обновлений, а другие пренебрегают предупреждением, считая его очередной страшилкой. Он добавил, что это совершенно зря, ведь выключение техники в момент обновления операционной системы может привести к фатальным последствиям.

«Обновление операционной системы — это сложный процесс записи критически важных данных. Если в этот момент пропадает питание или происходит сбой, система повреждается. В результате устройство перестает загружаться. Исправить это можно, но часто с потерей данных и только в сервисном центре», — сообщил он.

В Роскачестве заявили, что достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы не превратить свой гаджет в бесполезный кусок пластика и металла.

«Процесс обновления должен проходить в спокойной домашней обстановке, а не в путешествии, транспорте или другом месте, где может неожиданно пропасть Интернет или сесть батарея. Если обновляете смартфон, планшет или ноутбук, убедитесь, что устройство заряжено минимум на 70 процентов. Этого хватит, чтобы процесс не прервался из-за разряженной батареи», — рекомендовали эксперты.

Также специалисты посоветовали обеспечить стабильный Интернет. Они сообщили, что некоторые модели после установки обновлений могут подгружать системные файлы или другие критически важные элементы по сети. Если связь прервется, процесс завершится некорректно.

«Не используйте устройство во время обновления. Не нажимайте кнопки, не перезагружайте его самостоятельно и уж тем более не выключайте. Дождитесь сообщения о том, что обновление успешно установлено», — отметили собеседники «Ленты.ру».

В последнее время производители рекомендуют не ставить телефон на зарядку во время обновления. Дело в том, что сложно отследить, идет ли зарядка стабильно, и всегда есть риск, что скачок напряжения или проблемы с кабелем приведут к сбою системы. Лучше убедиться, что заряда достаточно, и отключить устройство от питания на время установки Центр цифровой экспертизы Роскачества

Если неприятность все же случилась, и устройство перестало подавать признаки жизни после обновления, самостоятельные попытки его оживить обычно бесполезны, а иногда и опасны, поэтому необходимо обратиться в сервисный центр, заключили специалисты.

Ранее стало известно, что в Интернете нашли опасный вирус, который может полностью взять под контроль зараженный смартфон. На опасную программу обратили внимание специалисты компании iVerify. По их словам, шпионская платформа ZeroDayRAT работает как на устройствах Android, так и на iOS, включая последние версии операционных систем (ОС).