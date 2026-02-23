Реклама

13:46, 23 февраля 2026

Россиянин сделал ставку на футбольные матчи с коэффициентом 850 и выиграл

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы выиграл, собрав экспресс из 11 матчей Лиги Европы с итоговым коэффициентом 850,66. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Ставка, размещенная в конце января, включала события с коэффициентом от 1,28 до 2,06, а бонус конторы увеличил общий множитель. Номинал в 1000 рублей принес россиянину 850 660 рублей чистой прибыли.

Среди исходов — победа «Лудогорца» над «Ниццей» (1:0), пробитие тотала 2,5 гола в матчах «Бетис» — «Фейенорд» (2:1) и «Штутгарт» — «Янг Бойз» (3:2) к нужным минутам, а также минимальная победа «Лилля» над «Фрайбургом» (1:0) на 92-й минуте.

Другие события экспресса: «Генк» переломил игру с «Мальме» (2:1), «Мидтьюлланн» уверенно обыграл «Динамо» Загреб (2:0), а «Болонья» разгромила «Маккаби» (3:0). Кроме того, успехи «Порту» (3:1 над «Рейнджерс»), «Селтика» (4:2 против «Утрехта»), ничья «Панатинаикоса» и «Ромы» (1:1) во втором тайме, победа «Лиона» над ПАОКом (4:2).

