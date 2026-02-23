Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 23 февраля 2026Россия

Слуцкий предложил не увольнять жен и мужей участников СВО

Слуцкий предложил запретить увольнение жен и мужей участников СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением законодательно запретить увольнение жен и мужей участников специальной военной операции (СВО) по инициативе работодателя. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», — говорится в письме.

Слуцкий отметил, что имеют место случаи увольнения данных сотрудников, которые не связаны напрямую с их профессиональными качествами. По мнению депутата, указанная поправка повлияет на повышение морального духа Российской армии.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что паблики тарологов, которые наживаются на горе семей участников специальной военной операции, должны быть лишены регистрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Могущественный наркобарон убит в Мексике. В стране началась бойня между армией и картелем, чьи боевики учились воевать на Украине

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Дмитриев констатировал конец британской короны

    Милонов назвал кривлянием проведение гендер-пати в России

    Слуцкий предложил не увольнять жен и мужей участников СВО

    Зеленского уличили в бесчеловечном отношении к своему народу

    Создатель американской ЧВК присоединился к разработчику дронов на Украине

    Масштабные беспорядки картелей добрались до курортов Мексики

    Названо число сбитых за неделю украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok