02:21, 23 февраля 2026Мир

Создатель американской ЧВК присоединился к разработчику дронов на Украине

Марина Совина
Фото: Santiago Arcos / Reuters

Эрик Принс, основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, начал сотрудничество с украинским стартапом Swarmer, который разрабатывает программное обеспечение для беспилотных систем. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на источники.

«Swarmer, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса», — отмечается в публикации.

Согласно информации издания, компания назначила Принса в должность неисполнительного директора с целью привлечения инвестиций после IPO.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Принс захотел купить украинские компании, производящие дроны. По данным The Guardian, Принс искал встреч с представителями оборонных компаний по производству беспилотников. По версии Guardian, создателю американской ЧВК могут быть интересны украинские военные технологии в этой области.

