22:16, 23 февраля 2026

Спецпредставитель Путина задался вопросом после слов Зеленского о коррупции

Дмитриев задался вопросом, как на Украине делят западную помощь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна «не более коррумпирована, чем другие европейские страны». Пост на эту тему он опубликовал в соцсети X.

Дмитриев задался вопросом о том, как распределяются средства, выделенные Киеву западными странами. «Коррупция в Украине, вызванная западной помощью, оценивается примерно в $50 миллиардов. Если это "европейский уровень", значит ли это, что выгоды распределяются по всей Европе?» — написал он.

Ранее Зеленского уличили в имитации борьбы с коррупцией при помощи подконтрольного ему Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

