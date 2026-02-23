Дмитриев задался вопросом, как на Украине делят западную помощь

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна «не более коррумпирована, чем другие европейские страны». Пост на эту тему он опубликовал в соцсети X.

Дмитриев задался вопросом о том, как распределяются средства, выделенные Киеву западными странами. «Коррупция в Украине, вызванная западной помощью, оценивается примерно в $50 миллиардов. Если это "европейский уровень", значит ли это, что выгоды распределяются по всей Европе?» — написал он.

Ранее Зеленского уличили в имитации борьбы с коррупцией при помощи подконтрольного ему Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).