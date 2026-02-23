Реклама

Путешествия
04:02, 23 февраля 2026Путешествия

Сразу три города России перестали выпускать самолеты

Росавиация: Аэропорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска ограничили полеты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ограничения на полеты введены в воздушных гаванях трех российских городов. Об этом проинформировал Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Уточняется, что речь идет об аэропортах Ульяновска (Баратаевка), Казани и Нижнекамска (Бегишево). Мера вводится временно.

Запрет будет действовать на прием и выпуск воздушных судов. Его ввели для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в городе серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.

