Сразу три города России перестали выпускать самолеты

Росавиация: Аэропорты Казани, Ульяновска и Нижнекамска ограничили полеты

Ограничения на полеты введены в воздушных гаванях трех российских городов. Об этом проинформировал Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Уточняется, что речь идет об аэропортах Ульяновска (Баратаевка), Казани и Нижнекамска (Бегишево). Мера вводится временно.

Запрет будет действовать на прием и выпуск воздушных судов. Его ввели для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в городе серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей.