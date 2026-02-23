Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 23 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на подготовку провокаций Запада у границ России

Депутат Журавлев: России нужно готовиться к полномасштабному военному конфликту
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Учитывая то, как агрессивно ведет себя коллективный Запад по отношению к России, нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что страны Запада могут специально совершить провокацию, переодев своих солдат в российскую форму. Уже неоднократно были заметны подготовки к таким провокациям, в частности у Калининграда, отметил он.

«Анализируя все заявления и действия европейских политиков, мы должны быть непременно готовы к любому развитию событий, в том числе и к полномасштабному военному конфликту. Не столь важно, как он может начаться — с операции под чужим флагом, с провокации, с открытого вторжения — пусть враг знает, что в каждом случае получит достойный отпор, и мало ему не покажется», — прокомментировал Журавлев.

Парламентарий добавил, что на любой инцидент необходимо отвечать уверенно и жестко, и только тогда наши западные противники, возможно, поймут, что затеяли дело для себя неподъемное, и Россию им ни при каких обстоятельствах не победить.

Ранее бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд заявил, что вступление Украины в ЕС без диалога с Россией грозит новым конфликтом. Как подчеркнул он, ключ к миру в Европе кроется в нормализации отношений с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали сроки заключения мирного соглашения по Украине

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Баскетболист Касаткин рассказал о возвращении к спорту после ареста во Франции

    В офисе Зеленского назвали дату следующего раунда переговоров

    Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания

    Врач назвала противопоказания для диет с целью похудения

    В Госдуме отреагировали на подготовку провокаций Запада у границ России

    Страна-основатель ЕС захотела его покинуть

    В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok