В Госдуме отреагировали на подготовку провокаций Запада у границ России

Депутат Журавлев: России нужно готовиться к полномасштабному военному конфликту

Учитывая то, как агрессивно ведет себя коллективный Запад по отношению к России, нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что страны Запада могут специально совершить провокацию, переодев своих солдат в российскую форму. Уже неоднократно были заметны подготовки к таким провокациям, в частности у Калининграда, отметил он.

«Анализируя все заявления и действия европейских политиков, мы должны быть непременно готовы к любому развитию событий, в том числе и к полномасштабному военному конфликту. Не столь важно, как он может начаться — с операции под чужим флагом, с провокации, с открытого вторжения — пусть враг знает, что в каждом случае получит достойный отпор, и мало ему не покажется», — прокомментировал Журавлев.

Парламентарий добавил, что на любой инцидент необходимо отвечать уверенно и жестко, и только тогда наши западные противники, возможно, поймут, что затеяли дело для себя неподъемное, и Россию им ни при каких обстоятельствах не победить.

Ранее бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд заявил, что вступление Украины в ЕС без диалога с Россией грозит новым конфликтом. Как подчеркнул он, ключ к миру в Европе кроется в нормализации отношений с Россией.