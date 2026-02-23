В России назвали главную мишень Трампа

Вассерман: Главная мишень Трампа не Россия, а ЕС

Главной мишенью президента США Дональда Трампа является не Россия, а Европейский союз. Об этом в интервью «МК» сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Ему выгодно ослабить ЕС, чтобы у тоже же Китая не осталось действительно крупных потребителей, кроме США», — пояснил он. В таком случае, отметил Вассерман, Вашингтону будет легче диктовать свою волю Пекину. Он также добавил, что для ослабления ЕС американскому лидеру выгодно усиливать Россию.

Депутат также отметил, что относительно российской специальной военной операции (СВО) Трамп ведет себя как грамотный бизнесмен, избавляясь от «токсичных активов».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что Дональд Трамп будет пытаться договориться с Китаем по вопросу поставок американской сои, нефти и газа, но позиция Китая очень жесткая и с этим могут возникнуть проблемы. До этого президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов.