13:27, 23 февраля 2026Россия

В России объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля

Бондаренко: Зеленский боится 23 Февраля из-за символа единства русской армии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Владимир Зеленский опасается даты 23 Февраля из-за символики единства и непоколебимости русской армии. Об этом сообщает глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, передает РИА Новости.

«День защитника Отечества — праздник, который особо актуален для народа, который прошел Великую Отечественную войну, символизирующий единство и непобедимость русской армии и народа. Именно поэтому этот праздник так страшит режим Зеленского», — объяснил он страх президента Украины.

По словам Бондаренко, этот день имеет двойное значение для Крыма. Он отметил, что именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения, которое обеспечивало порядок и безопасность при проведении референдума о воссоединении полуострова с Россией.

23 Февраля президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле Героям России государственные награды. Российский лидер также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

