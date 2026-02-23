Реклама

09:39, 23 февраля 2026Мир

В России оценили ущерб экономике ЕС от санкций

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В России оценили ущерб экономике ЕС от санкций. Об этом рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

По его мнению, занятая после начала конфликта позиция оказала разрушительное воздействие на экономику объединенной Европы. «ЕС формально продемонстрировал солидарность, но фактически нанес себе ущерб, сравнимый с поражением в войне на истощение», — заявил эксперт.

Гапоненко считает, что одной из причин этого стало навязчивое желание европейского руководства постоянно усиливать экономическое давление на Россию.

Ранее стало известно о провале очередной попытки ЕС принять новый пакет антироссийских санкций. Его не удалось согласовать 20 февраля. Речь, в частности, могла идти о полном запрете на осуществление морских перевозок российской нефти.

