03:52, 23 февраля 2026Россия

В России создадут цифровой ресурс для родителей и воспитателей

Кравцов: Минпросвещения создаст цифровой ресурс для родителей и воспитателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Минпросвещения России создаст методические рекомендации для родителей дошкольников по вопросам воспитания детей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.

«Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — заявил он.

Он также подчеркнул, что министерство создаст единый цифровой ресурс России, содержащий полезные материалы для воспитателей и родителей.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, поскольку существующий график уже сильно устарел и не в полной мере устраивает работающих родителей.

