Генерал-лейтенант Ходжес: США требуют от Украины заключения соглашения до лета

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины заключения мирного соглашения до лета, чтобы объявить о крупных бизнес-сделках к 4 июля, Дню Независимости. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому «24 каналу».

«Президент [Трамп] давит, чтобы все было готово до июня 2026 года, чтобы подать огромные бизнес-сделки 4 июля, ко Дню независимости США», — заметил он.

По мнению генерал-лейтенанта, между США и Россией могут быть уже заключены какие-то договоренности, но они будут озвучены лишь после заключения сделки. Кроме того, Бен Ходжес подчеркнул, что администрация Трампа сейчас оказывает давление именно на украинскую сторону.

Ранее Бен Ходжес заявил, что Россия якобы уже находится в состоянии войны с Европой. Он также угрожал «вывести из строя» Калининград за 24 часа в случае прямого столкновения НАТО и РФ.