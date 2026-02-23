В США отреагировали на резкое обвинение Зеленского в адрес России

Журналист Фази: НАТО развязывает третью мировую войну через конфликт на Украине

Именно НАТО, а не Россия, пытается развязать третью мировую войну. Об этом в соцсети X написал американский журналист Томас Фази.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы развязывает глобальную войну. «Развязывает третью мировую войну НАТО, превращая Украину в марионетку для ведения боевых действий с Россией, используя украинцев в качестве пушечного мяса, благодаря таким предателям своего народа как Зеленский», — подчеркнул журналист.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве. По его словам, это стало причиной странного поведения украинского лидера после окончания саммита.