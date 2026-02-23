Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:56, 23 февраля 2026Интернет и СМИ

В США отреагировали на резкое обвинение Зеленского в адрес России

Журналист Фази: НАТО развязывает третью мировую войну через конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Именно НАТО, а не Россия, пытается развязать третью мировую войну. Об этом в соцсети X написал американский журналист Томас Фази.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы развязывает глобальную войну. «Развязывает третью мировую войну НАТО, превращая Украину в марионетку для ведения боевых действий с Россией, используя украинцев в качестве пушечного мяса, благодаря таким предателям своего народа как Зеленский», — подчеркнул журналист.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве. По его словам, это стало причиной странного поведения украинского лидера после окончания саммита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В США отреагировали на резкое обвинение Зеленского в адрес России

    Зеленский ответил на нападки Залужного

    В Абхазии взорвался беспилотник

    В Британии откровенно высказались о положении Украины на поле боя

    Зеленский сообщил о двух годах жизни в бункере

    Украине раскрыли последствие заключения мира с Россией

    В Британии пообещали раскрыть файлы из-за скандала со Стармером и Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok