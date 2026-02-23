Реклама

В США заявили о гибели тысяч солдат НАТО на Украине

Аналитик Макгрегор: Тысячи солдат НАТО погибли в ходе украинского конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе конфликта на Украине НАТО несет потери — уже погибли тысячи военнослужащих Североатлантического альянса. С таким утверждением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже убиты на Украине во время конфликта», — сказал аналитик. Он подчеркнул, что именно по этой причине польский лидер Кароль Навроцкий больше не допустит появление польских солдат на Украине.

Макгрегор также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине завершится на условиях России.

Ранее аналитик заявил, что Вооруженные силы Украины лишились возможности маневрировать из-за господства России в воздушных атаках.

