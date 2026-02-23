В уничтожении мексиканского наркобарона увидели уход из-под влияния США

Дудаков RT: Уничтожение Эль Менчо символизирует уход Мексики из-под влияния США

Распаляющийся конфликт между правительством Мексики и наркокартелями может свидетельствовать о том, что страна постепенно уходит из сферы влияния США. Такое мнение в беседе с RT выразил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, операцией по уничтожению лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо президент Мексики Клаудия Шейнбаум хотела показать американскому коллеге Дональду Трампу, что «мексиканцы, дескать, способны справляться с картелями без вашего участия, поэтому совсем не обязательно вводить войска США на территорию страны».

«В целом можно говорить о том, что Мексика постепенно уходит из сферы влияния США», — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось о том, что у мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» был продуман план на случай кончины ее лидера.