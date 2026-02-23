Водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей

Специалист Буряков: Реагенты зимой могут быть опасны для автомобиля

Рассыпаемые зимой на дорогах реагенты могут быть опасны для машин, особенно для сложной электроники, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

«Современные автомобили оснащены камерами, парктрониками, радарами и лидаром. Чаще всего от противогололедных реагентов и обычной дорожной соли страдают именно эти датчики и их проводка. Основу реагентов составляют хлориды натрия, кальция и магния, которые при растворении образуют агрессивный солевой раствор, резко ускоряющий коррозию металлов и электрических контактов», — объяснил Буряков.

По его словам, одна из главных проблем оптических систем — концентрированный слой кристаллов соли, который остается при испарении воды. В результате этого, рассказал Буряков, линзы камер теряют прозрачность, падает контраст, увеличивается рассеяние света, усиливаются блики от фар и фонарей, особенно в темноте.

«С датчиками парковки и скрытыми радарами систем безопасности все не менее серьезно. Оставшиеся после высыхания раствора солевые кристаллы гигроскопичны — они притягивают влагу из воздуха и образуют тонкую электропроводящую пленку, которая ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и способна вызывать микроскопические токи утечки и короткие замыкания», — предупредил эксперт.

Он рекомендовал не пренебрегать регулярной мойкой в зимний период, а также протирать линзы камер и защитные крышки радаров.

