Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
05:33, 23 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей

Специалист Буряков: Реагенты зимой могут быть опасны для автомобиля
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Рассыпаемые зимой на дорогах реагенты могут быть опасны для машин, особенно для сложной электроники, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники ИПТИ РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

«Современные автомобили оснащены камерами, парктрониками, радарами и лидаром. Чаще всего от противогололедных реагентов и обычной дорожной соли страдают именно эти датчики и их проводка. Основу реагентов составляют хлориды натрия, кальция и магния, которые при растворении образуют агрессивный солевой раствор, резко ускоряющий коррозию металлов и электрических контактов», — объяснил Буряков.

По его словам, одна из главных проблем оптических систем — концентрированный слой кристаллов соли, который остается при испарении воды. В результате этого, рассказал Буряков, линзы камер теряют прозрачность, падает контраст, увеличивается рассеяние света, усиливаются блики от фар и фонарей, особенно в темноте.

«С датчиками парковки и скрытыми радарами систем безопасности все не менее серьезно. Оставшиеся после высыхания раствора солевые кристаллы гигроскопичны — они притягивают влагу из воздуха и образуют тонкую электропроводящую пленку, которая ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и способна вызывать микроскопические токи утечки и короткие замыкания», — предупредил эксперт.

Он рекомендовал не пренебрегать регулярной мойкой в зимний период, а также протирать линзы камер и защитные крышки радаров.

Ранее стало известно, что российский автомобильный рынок установил рекорд. Доля SUV (кроссоверы и внедорожники) составила 71,1 процента от общего объема продаж новых легковых машин

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Иран заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро. Что о нем известно?

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве и Петербурге в 2026 году

    Россияне раскрыли масштабы поборов в школах

    Захарова связала файлы Эпштейна с мифами о России

    В российском городе произошел ледяной коллапс

    Водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей

    В США раскрыли судьбу Украины после разгрома

    В ЕС сообщили о позиции США по блокировке поставок российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok