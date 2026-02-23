Реклама

Россия
04:58, 23 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали российский регион

Жители Альметьевска сообщили о взрывах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Татарстан, жители Альметьевска сообщили Telegram-каналу Shot о взрывах в небе над городом.

По словам очевидцев, в городе прозвучало от пяти до семи взрывов. Местные жители видели вспышки в небе, после чего в одном из районов города зафиксировали возгорание и задымление. Официальной информации в данный момент нет.

Днем 21 февраля сообщалось, что беспилотники ВСУ попытались атаковать производственные объекты в Альметьевске в Татарстане. Производственные процессы на атакованных предприятиях не были нарушены.

