01:30, 23 февраля 2026

Захарова высказалась о русскоязычных украинцах

Захарова: Русскоязычные украинцы защищают правду, историю и здравый смысл
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, украинские граждане, владеющие русским языком и знакомые с ключевыми событиями истории Украины, России и их совместного наследия, в первую очередь защищают здравый смысл.

«Когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — отметила представитель ведомства.

В связи с этим представитель МИД РФ вновь отметила, что русскоязычные украинцы, не стремящиеся разорвать связь с Россией, в первую очередь стоят на страже тех же ценностей, о которых говорилось ранее — правду, праведность и здравый смысл.

Ранее Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «глубоко больным человеком». По словам дипломата, украинский лидер зависим морально, нравственно и физически и был отобран западными кураторами «по принципу беспринципности».

