Россиян предупредили об устаревших процедурах подготовки авто к весне

Автоэксперт Родионов: При подготовке к весне водители делают лишние замены

Современный подход к обслуживанию автомобиля предполагает отказ от шаблонных сезонных процедур в пользу точечной диагностики и профилактики конкретных систем, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Советы по подготовке машины к весеннему периоду он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт призвал отказаться от лишних замен. Он пояснил, что многие привычки автовладельцев сформировались во времена карбюраторных двигателей и дефицита качественных расходных материалов и сегодня просто потеряли смысл.

Так, современным автомобилям не нужна обязательная замена антифриза каждую весну, обратил внимание Родионов. Он уточнил, что актуальные составы сохраняют свои свойства пять и более лет. Не является обязательной и замена свечей зажигания каждую весну, если нет пропусков зажигания и отклонений в работе катушек, сообщил собеседник «Ленты.ру». Ресурс современных иридиевых свечей позволяет эксплуатировать их существенно дольше регламентного срока прежних поколений, добавил специалист.

Не стоит и без необходимости промывать топливный бак: это крайняя мера, актуальная в основном после использования откровенно некачественного бензина Никита Родионов автоэксперт

Кроме того, сегодня нет необходимости «улучшать» моторное масло сезонными присадками, чтобы оно якобы лучше работало летом, убежден эксперт. Дело в том, что современные масла уже содержат сбалансированный пакет присадок, рассчитанный на широкий температурный диапазон.

Еще одной сомнительной практикой Родионов назвал покрытие кузова толстым слоем консервирующего воска без предварительной глубокой очистки лакокрасочного покрытия. Современные реагенты способны проникать в структуру лака, и простое нанесение воска поверх загрязнений лишь «запечатывает» начавшиеся коррозийные процессы внутри, объяснил эксперт. В итоге ржавчина продолжает развиваться, но уже скрыто, подчеркнул он.

Гораздо важнее, по словам специалиста, сосредоточиться на узлах, которые получают наибольшую нагрузку зимой, нанеся визит в автосервис. После сложной российской зимы в приоритете проверка ходовой части и рулевого управления, отметил эксперт. Особое внимание Родионов посоветовал уделить амортизаторам, шаровым опорам, втулкам, сайлентблокам и пыльникам, которые особенно страдают от ям, наледи и реагентов. Также он призвал протестировать тормозную систему и не откладывать и оценку состояния шин, чтобы не оказаться без подходящей резины в разгар сезона «переобувки».

«Кузов и салон также требуют внимания после зимы. После тщательной мойки днища, арок и порогов осмотрите лакокрасочное покрытие и антикоррозийный слой, чтобы вовремя остановить развитие коррозии. Параллельно имеет смысл заменить салонный фильтр, проверить работу кондиционера, эффективность стеклоочистителей и состояние щеток: в межсезонье они работают с повышенной нагрузкой и напрямую влияют на обзор и безопасность», — заключил он.

