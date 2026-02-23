Реклама

Зеленский назвал «Орешник» легитимной целью НАТО

Алевтина Запольская
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для НАТО. На это указал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, «Орешник» оценивается как угроза безопасности страны. Это будет касаться и размещения данного ракетного комплекса на белорусской территории, заметил Зеленский.

Ранее украинский лидер высказался о выводе войск из Донбасса. По его мнению, данная мера приведет к расколу украинского общества.

