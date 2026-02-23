Реклама

Зеленский ответил на нападки Залужного

Зеленский назвал некрасивыми обвинения со стороны Залужного
Марина Совина
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство нападками со стороны бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны и посла в Великобритании Валерия Залужного. Он прокомментировал обвинения в интервью Agence France-Presse (AFP).

«Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович [Залужный] тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — заявил Зеленский.

Глава Украины отметил, что не общается с экс-главкомом ВСУ после его назначения послом.

Ранее Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с Зеленским. Также экс-главком раскритиковал стратегию ВСУ. По его мнению, она опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий.

