Американский фигурист Малинин назвал цель после провала на Олимпиаде

Американский фигурист Малинин: Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин назвал свою цель после провала на Олимпиаде-2026. Его слова приводит Nur Sport.

«Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира. Вы знаете, что на самом деле просто лучше провести время и честно наслаждаться последними соревнованиями в этом сезоне. Потом в будущем появятся гораздо большие планы», — заявил Малинин.

На прошедшей Олимпиаде в Италии Малинин провалился в турнире фигуристов-одиночников. Американец лидировал после короткой программы, однако в произвольной допустил несколько падений и по сумме баллов занял лишь восьмое место. Он считался главным фаворитом соревнований. При этом Малинин стал олимпийским чемпионом-2026 в командном турнире.

21-летний Малинин — двукратный чемпион мира. Кроме того, фигурист трижды побеждал в финале Гран-при.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Чехии с 24 по 29 марта. Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев не допустил фигуристов с российскими и белорусскими паспортами к участию в турнире.