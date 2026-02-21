Реклама

13:34, 21 февраля 2026Спорт

Российских фигуристов не допустили к чемпионату мира

ISU не допустил российских фигуристов к чемпионату мира в Праге
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян . Фото: РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил фигуристов с российскими и белорусскими паспортами к участию в чемпионате мира 2026 года в Праге. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены, включая россиян Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также белоруску Викторию Сафонову, не получат приглашений на турнир. Исключения были сделали только для квалификации к Олимпийским играм 2026 в Италии, где они выступали в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет с 24 по 29 марта в Чехии.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. При этом в октябре прошлого года ISU рассматривал возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях.

