22:43, 24 февраля 2026Спорт

«Атлетико» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» победил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мадридский «Атлетико» на своем поле победил бельгийский «Брюгге» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 24 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Александр Серлот. Еще один гол забил Джонни Кардозо. У гостей отличился Хоэль Ордоньес.

«Атлетико» по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра команд завершилась со счетом 3:3. Соперник мадридцев станет известен после жеребьевки, которая пройдет 27 февраля.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.

