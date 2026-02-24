Блогерша напугала жениха внешностью после ботокса из-за «лица тыквы»

Блогерша Эшли Уорвик из США напугала жениха перекошеным после ботокса лицом

Блогерша Эшли Уорвик родом из Финикса, США, напугала жениха внешностью после ботокса. На соответствующий ролик, опубликованный в TikTok, обратил внимание The Scottish Sun.

37-летняя инфлюэнсерша с никнеймом thatashleyyygirl решила скорректировать внешность у косметолога. Однако в результате ее лицо перекосилось: брови чересчур приподнялись, а щеки опустились. «Это напугало моего жениха, и я побежала в ванную, чтобы самой посмотреть на себя в зеркало», — рассказала Уорвик.

Специалисты в клинике Skin Religion Medical Spa объяснили, что врач допустил ошибку. «Ваш врач, проводивший процедуру, промахнулся мимо мышцы, которая сморщивает лоб, с обеих сторон. Это легко исправить, если вы вернетесь», — утешили они.

В свою очередь племянник Уорвик Люк заявил, что ее лицо стало походить на тыкву в Хеллоуин.

Сама юзерша подчеркнула, что к данной ситуации отнеслась со смехом, однако в следующий раз подберет другую клинику для косметологических процедур.

Ранее в феврале Айза рассказала о неудачной инъекции ботокса. Знаменитость заявила, что на Бали у нее есть два проверенных косметолога, у которых она в том числе увеличивает губы, делает чистку лица и различные бьюти-уколы. В последний раз она обратилась к другому специалисту, но результат процедуры ее не устроил.