Бывший футболист сборной России сравнил Хиддинка с Черчесовым и Карпиным

Роман Павлюченко: Хиддинк — с другой планеты, он повыше Черчесова и Карпина

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко сравнил экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным а также Станиславом Черчесовым, тренировавшим россиян. Об этом сообщает Metaratings.

«Хиддинк — это с другой планеты. Они все там рядом, но Гус повыше всех остальных», — заявил Павлюченко.

Павлюченко под руководством Хиддинка выступал за сборную России с 2006 по 2010 год. В 2008-м россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Черчесов на чемпионате мира-2018 дошел со сборной России до стадии 1/4 финала. Карпин был лишен возможности побороться с национальной командой за выход в финальную часть ЧМ-2022 из-за санкций ФИФА и УЕФА. С весны 2022-го команда отстранена от всех международных соревнований.