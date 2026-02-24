Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:31, 24 февраля 2026Спорт

Бывший футболист сборной России сравнил Хиддинка с Черчесовым и Карпиным

Роман Павлюченко: Хиддинк — с другой планеты, он повыше Черчесова и Карпина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Павлюченко

Роман Павлюченко. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко сравнил экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным а также Станиславом Черчесовым, тренировавшим россиян. Об этом сообщает Metaratings.

«Хиддинк — это с другой планеты. Они все там рядом, но Гус повыше всех остальных», — заявил Павлюченко.

Павлюченко под руководством Хиддинка выступал за сборную России с 2006 по 2010 год. В 2008-м россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Черчесов на чемпионате мира-2018 дошел со сборной России до стадии 1/4 финала. Карпин был лишен возможности побороться с национальной командой за выход в финальную часть ЧМ-2022 из-за санкций ФИФА и УЕФА. С весны 2022-го команда отстранена от всех международных соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В России ответили на заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным

    Jean Paul Gaultier выпустил футболку с торчащими из штанов мужскими гениталиями

    Россиян предупредили о неочевидном ежемесячном скрытом налоге

    России предрекли взятие Одессы при одном условии

    Доктор Мясников призвал россиян не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

    Москвичей предупредили о потеплении

    Перечислены ошибки при обновлении смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok