Бывший управляющий имуществом Минобороны России захотел свободы

Экс-глава управления имуществом МО РФ Нежигай, осужденный на 9 лет, подал на УДО

Бывший начальник Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны России Андрей Нежигай подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Прошение осужденного на 9 лет лишения свободы экс-чиновника военного ведомства будет рассматривать Коптевский районный суд столицы. Материалы находятся у судьи, дата слушаний пока не назначена.

Нежигай в июне 2019 года был признан виновным в покушении на взяточничество в размере 15 миллионов рублей в 2017 году, отмечает «Коммерсантъ». Его осудили на 9 лет колонии строгого режима. 4 декабря 2025 года суд одобрил ему УДО, однако Мосгорсуд отменил это решение по настоянию прокуратуры из-за того, что осужденный частично выплатил штраф в 30,3 миллиона рублей.

Дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.