Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:54, 24 февраля 2026Спорт

Число бойкотирующих из-за России открытие Паралимпиады-2026 стран дошло до шести

Шесть стран бойкотируют открытие Паралимпиады-2026 из-за России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Число стран, которые решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады 2026 года из-за допуска до соревнований россиян с флагом и гимном, дошло до шести. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Последними, на данный момент, о бойкоте объявили Финляндия и Нидерланды. Ранее это сделали Украина, Польша, Литва и Эстония.

23 февраля Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе решение о допуске россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном. «Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично», — заявил президеент организации Эндрю Парсонс.

14-е зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине д`Ампеццо. Россия будет представлена шестью спортсменами. Они будут соревноваться с флагом и гимном страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Названа причина смерти амурского тигра Амадея из Ленинградского зоопарка

    На Западе предрекли беспорядки на Украине после мирного соглашения с Россией

    Части россиян пообещали сильные дожди и снегопады

    Известная актриса рассказала о любви к готовке

    Число бойкотирующих из-за России открытие Паралимпиады-2026 стран дошло до шести

    Уничтожение живой силы ВСУ российскими FPV-дронами попало на видео

    В Германии разрешили называть Мерца одним словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok