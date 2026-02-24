Число бойкотирующих из-за России открытие Паралимпиады-2026 стран дошло до шести

Шесть стран бойкотируют открытие Паралимпиады-2026 из-за России

Число стран, которые решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады 2026 года из-за допуска до соревнований россиян с флагом и гимном, дошло до шести. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Последними, на данный момент, о бойкоте объявили Финляндия и Нидерланды. Ранее это сделали Украина, Польша, Литва и Эстония.

23 февраля Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе решение о допуске россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном. «Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично», — заявил президеент организации Эндрю Парсонс.

14-е зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине д`Ампеццо. Россия будет представлена шестью спортсменами. Они будут соревноваться с флагом и гимном страны.